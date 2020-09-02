Türkiye Cumhuriyeti yardımları ile finanse edilecek Otel ve Turizm acentelerine 20 milyon TL destek ödemelerine en kısa sürede başlanacağı açıklandı.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 pandemisi, turizm faaliyetlerini doğrudan etkilemiştir.

Turizm sektöründe yaşanan bu olumsuzluğun giderilmesine yönelik olarak başlatılan çalışmalar neticesinde, Turizm ve Çevre Bakanlığı 2020 Mali Yılı bütçesi altında, Türkiye Cumhuriyeti yardımları ile finanse edilen “Turizm Salgın Destek Programı Projesi” kaleminden, otel ve Turizm seyahat acentelerine yönelik 20 Milyon TL’lik hibe, Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.

“Turizm Salgın Destek Programı Projesi” kapsamında bloke edilen 20 milyon TL’lik yardım desteği, özellikle ülke turizmi içersinde daha etkin yer almalarını da sağlamak amacıyla küçük ölçekli oteller başta olmak üzere 128 otel ve 2019-2020 yılına ait işletme belgesini alan 141 turizm ve seyahat acentelerini kapsayacak.

Türkiye Cumhuriyeti yardımları ile finanse edilecek ve Turizm ve Çevre Bakanlığı 2020 Mali Yılı bütçe kaleminden ödenecek 20 milyol TL’lik “Turizm Salgın Destek Programı Projesi” hibe desteği, 128 otel ve 141 Turizm seyahat acentelerine, en kısa süre içerisinde verilmeye başlanacaktır.