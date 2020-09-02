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Dafne Güzellik Merkezi personeli karantinaya alındı

2 Eylül 2020
Dafne Güzellik Merkezi

Lefkoşa Ortaköy bölgesinde faaliyet gösteren Dafne Güzellik Merkezi, şüpheli kişinin test sonucunun pozitif olduğunu ve temaslı takibi için Sağlık Bakanlığı’nın devreye girdiğini kamuoyuyla paylaştı.

Güzellik merkezi dün Covid-19 şüphesi nedeniyle, tedbir amaçlı olarak test sonuçları açıklanana kadar salonlarının kapalı kalacağını açıklamıştı.

Dafne Güzellik Merkezi  yetkilileri bu sabah bir paylaşım daha yaparak, şüpheli kişinin test sonucunun pozitif olduğunu kamuoyuyla paylaştı.

Tüm ekibin 14 günlük karantinaya gireceği bilgisini veren güzellik merkezi, müşterilerin de kaydı olduğunu ve bu bilgiler ışığında Sağlık Bakanlığı’nın temaslı takibini yapacağını şöyle aktardı:

“Değerli müşterilerimiz, salonumuz çalışanlarının testleri sonuçlanmış olup, 1 pozitif vakaya rastlanmıştır. Tüm ekibimiz 14 gün karantinaya girecektir. Yasa gereği çalışan ismini paylaşmamız mümkün değildir. Salonumuza gelen tüm müşterilerin kaydı olup, bundan sonraki sureci Sağlık Bakanlığı yürütecektir. Gerek görüldüğü takdirde yakın temaslılara bakanlık tarafından ulaşılacaktır.

Salonumuz Pazar ve Pazartesi günleri önceden belirlediğimiz izin dolayısıyla kapalı olmuş olup, Pazartesi aksam gelişen bir durum nedeniyle 01.09.2020 Salı günü de tedbir amaçlı yapılan PCR testlerinden dolayı gün içerisinde kapalı kalmıştır. Son 3 günlük süreçte salonumuzda hiçbir hizmet verilmemiştir.

Sizleri bu süreçte elimizden geldiğince bilgilendirmeye devam edeceğiz. Salonumuz bir sure kapalı olacaktır. Gün içerisinde arayan, soran, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ederiz.”


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