Dafne Güzellik Merkezi personeli karantinaya alındı

“Değerli müşterilerimiz, salonumuz çalışanlarının testleri sonuçlanmış olup, 1 pozitif vakaya rastlanmıştır. Tüm ekibimiz 14 gün karantinaya girecektir. Yasa gereği çalışan ismini paylaşmamız mümkün değildir. Salonumuza gelen tüm müşterilerin kaydı olup, bundan sonraki sureci Sağlık Bakanlığı yürütecektir. Gerek görüldüğü takdirde yakın temaslılara bakanlık tarafından ulaşılacaktır.

Salonumuz Pazar ve Pazartesi günleri önceden belirlediğimiz izin dolayısıyla kapalı olmuş olup, Pazartesi aksam gelişen bir durum nedeniyle 01.09.2020 Salı günü de tedbir amaçlı yapılan PCR testlerinden dolayı gün içerisinde kapalı kalmıştır. Son 3 günlük süreçte salonumuzda hiçbir hizmet verilmemiştir.

Sizleri bu süreçte elimizden geldiğince bilgilendirmeye devam edeceğiz. Salonumuz bir sure kapalı olacaktır. Gün içerisinde arayan, soran, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ederiz.”