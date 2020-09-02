Hong Kong’da ücretsiz Covid-19 test merkezleri açıldı

\u00c7in'in kontrol\u00fcnde bulunan Hong Kong'da \u00fccretsiz Covid-19 test merkezleri a\u00e7\u0131ld\u0131. Y\u00fczden fazla merkezden birine giden Hong Konglular hi\u00e7bir \u00fccret \u00f6demeden Covid-19 testi yapt\u0131rabiliyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSARS benzeri yeni tip corona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131yla m\u00fccadelenin \u00f6nemli ad\u0131mlar\u0131ndan biri hastal\u0131\u011fa yakalanan insanlar\u0131 tespit etmekten ge\u00e7iyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c7in'in y\u00f6netimindeki \u00f6zerk b\u00f6lge Hong Kong daha fazla insan\u0131n test olabilmesi i\u00e7in yeni bir ad\u0131m att\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nH\u00fck\u00fcmetten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re Hong Kong'da 141 noktaya \u00fccretsiz Covid-19 test merkezi kuruldu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTest yapt\u0131rmak isteyen Hong Konglular bu merkezlerden birine gidip test yapt\u0131rabiliyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nOnline randevu al\u0131nan merkezlerde \u015fimdiye kadar 670 binden fazla insan\u0131n corona vir\u00fcs testi yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSadece sal\u0131 g\u00fcn\u00fc 126 bin g\u00f6n\u00fcll\u00fcye test yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 aktar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nYakla\u015f\u0131k 7.5 milyon insan\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 Hong Kong'da \u015fimdiye kadar 4 bin 823 vaka tespit edildi. B\u00f6lgede 90 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n