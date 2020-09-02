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Hong Kong’da ücretsiz Covid-19 test merkezleri açıldı

2 Eylül 2020
Hong Kong

Çin’in kontrolünde bulunan Hong Kong’da ücretsiz Covid-19 test merkezleri açıldı. Yüzden fazla merkezden birine giden Hong Konglular hiçbir ücret ödemeden Covid-19 testi yaptırabiliyor.


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