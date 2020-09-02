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Şimşek: Kızım Covid-19 pozitif

2 Eylül 2020
Siyami Şimşek

Siyami Şimşek, sosyal medya üzerinden kızının Covid-19 olduğunu ve kendisinin de temaslı otelinde karantinada olduğunu duyurdu.

Sağlık bakanlığı tüm temaslı olanları tedbir amaçlı karantinaya aldığını söyleyen Siyami Şimşek, yaşanan süreçle ilgili detaylı bilgi vererek sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Siyami Şimşek’in paylaşımı şöyle:

Değerli arkadaşlar herkese selamlar, öncelikle arayan soran herkese teşekkür ederiz.her kafadan bir ses çıkacak o yüzden Bu sürecin nasıl başladığı ve devam ettiği hakkında bilgi verme ihtiyacı hissetik . Kızımı grip şüphesiyle doktora götürdük. Doktor grip teşhisi ile 3 günlük antibiyotik tedavisi uyguladı. 2. Gün kızım yemekten tat alamadığını söyledi, internetten araştırınca belirtiler arasında tat kaybı olduğunu öğrendik. Özel bir hastanede hızlı test yaptırdık ve gecesinde bize gelen bilgi,test sonucunun pozitif olduğuydu. Kızımı izole ettik ve özel hastane sağlık bakanlığı yetkilileri ile temas kurdu. numune sağlık bakanlığı labaratuvarında detaylı olarak tahlil edildiğinde pozitif teşhisi konuldu ve ambulans geldi kızımı aldı. Sağlık bakanlığı tüm temaslı olanları tedbir amaçlı karantinaya aldı Test yapılacak ve karantina süreci tamamlana kadar burada kalacağız. Kızımın şu an hiçbir olumsuz durumu yoktur. Biz temaslı olanlar çok iyiyiz ateşimiz sürekli ölçülüyor herkes iyi herhangi olumsuz hiçbir durum yok. İnşallah sıkıntı sız bir şekilde bu süreci atlatacağız. Bu hastalık nereden nasıl geleceği belli olmayan bir virüs belirtileri grip nezle gibi. herkes kendine dikkat etsin. Şu an kızımın bütün temaslıları burada herkes rahat olsun. Maskenizi takın Sağlıcakla Kalın.
Siyami Şimşek


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