FutbolSpor

PSG’li 3 futbolcuda Covid-19 tespit edildi

2 Eylül 2020
PSG

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain’de (PSG) forma giyen 3 futbolcu yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada; 3 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve bu isimler için sağlık protokollerine uygun şekilde önlem alındığı belirtildi.

Futbolcular ve teknik ekibe yapılan Covid-19 testlerinin gelecek günlerde devam edeceği kaydedildi.

Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih ile karşılaşan PSG’nin, Ligue 1’de Lens ile 29 Ağustos’ta oynayacağı ilk hafta maçı yeni sezona hazırlanabilmesi için 10 Eylül’e ertelenmişti.


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