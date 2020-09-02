Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı %7,9; Güney Kıbrıs’ta %6,9 arttı

Euro Bölgesi’nde temmuz ayında işsizlik oranı %7,9, Güney Kıbrıs’ta ise %6,9 arttı.

Euro Bölgesi’nde mevsime uyumlu işsizlik oranı Haziran 2020’de %7,7 iken Temmuz 2020’de %7,9’a; Avrupa Birliği’nde (AB) Haziran 2020’de %7,1 iken Temmuz 2020’de %7,2’ye yükseldi.

Avrupa Birliği İstatistik Dairesi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, Güney Kıbrıs’ta da işsizlik Haziran’da %7,1 iken Temmuz 2020’de %6,9’a (%7,4 erkek, %6,3 kadın) veya 33,000 kişiden 31,000 kişiye düştü.

Bir yıl önce bu oran %7,0 idi. Yunanistan’da da işsizlik Nisan 2020’de %15,7 iken Mayıs 2020’de (son veri) %17,0 arttı. Gençlerde işsizlik de Temmuz 2019’da %33,8 iken Nisan 2020’de %32,6 ve Mayıs 2020’de %37,5 oranında oldu.