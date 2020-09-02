Cumhurbaşkanlığı için 9 aday

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacaklar, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurularını Cuma günü yapıyor.

Bugün öğle saatleri itibarıyla adaylık başvurusu için YSK’dan randevu alan 9 aday var.

11 Ekim Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için açıklanan takvim ilerliyor.

YSK’nın, koronavirüs pandemisi nedeniyle seçim takvimi sürecinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin önerilerini dikkate alarak duyurduğu önlemler çerçevesinde, adaylar başvurularını randevuyla yapacak.

Buna göre, adaylar, ve/veya temsilcileri önceden aldıkları randevu saatinde beraberlerinde sadece bir kişiyle adaylık başvurusu için YSK’ya gidecek. Gelen kişilerin maske kullanması ve sosyal mesafe kurallarına uymaları şart.

Aday başvurularını izleyecek basın mensuplarının da maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekiyor.

HANGİ ADAY SAAT KAÇTA BAŞVURACAK?

TAK muhabirinin şu ana dek adaylıklarını açıklayan adaylardan ve YSK’dan derlediği bilgiye göre, bağımsız aday Mustafa Akıncı saat 09.00’da, CTP adayı Tufan Erhürman saat 09.30’da, UBP adayı Ersin Tatar saat 10.00’da, bağımsız aday Kudret Özsersay saat 10.45’te, bağımsız aday Alpan Uz saat 11.20’de, YDP adayı Erhan Arıklı saat 12.00’de, MDP adayı Fuat Türköz Çiner saat 12.30’da, bağımsız aday Arif Salih Kırdağ saat 13.30’da Bağımsız aday Serdar Denktaş ise saat 14.00’te başvuruda bulunacak.

KKTC Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı adaylarının, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olması, yükseköğrenim yapmış olması, 35 beş yaşını doldurmuş bulunması, Türk ana ve babadan doğmuş olmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olması ve en az beş yıldan beri daimi ikametgâhının Kıbrıs’ta olması gerekiyor.

ADAYLAR AYNI GÜN GEÇİCİ OLARAK İLAN EDİLECEK

YSK’nın açıkladığı takvim uyarınca, Cuma günü başvuruların mesai saatleri içinde tamamlanmasının ardından adaylar geçici olan ilan edilecek. 13 Eylül Pazar günü kesinleşecek adaylar 14 Eylül’de resmen ilan edilecek.

Sandık seçmen listelerinin askıya alınmasının son günü ise 6 Eylül.

14 Eylül’de Yüksek Seçim Kurulu huzurunda oy pusulalarının düzenlenmesi ve duvar ilanları için ad çekme işlemi yapılacak.

Seçim ve halkoylaması propagandası ise 15 Eylül’de başlayacak ve 10 Ekim’e kadar sürecek.

Seçim ve halkoylaması ile ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü 26 Eylül olarak belirlendi.

Seçmen kartları 8 Ekim’e kadar dağıtılmış olacak.

SALT ÇOĞUNLUK

11 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir adayın Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için, kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğunu alması gerekiyor. Hiçbir aday salt çoğunluk sağlayamazsa, seçim yedi gün sonra en çok oy alan iki aday arasında yinelenecek. Bu takdirde, en çok oy alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek.

KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir yapılıyor. Bu yıl 26 Nisan’da yapılacağı duyurulan seçim, koronavirüs salgını nedeniyle Meclis kararıyla 11 Ekim’e ertelenmişti.