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Whitney Houston’ın ölümünden sekiz yıl sonra hologram konser turnesi başlıyor

26 Şubat 2020

Whitney Houston, ölümünden sekiz yıl sonra yeniden sahneye çıkıyor. Ünlü sanatçı, yüzlerce saatlik sahne performanslarından oluşturulan hologram görüntüsüyle turneye başlıyor.

Dünyanın en iyi sesleri arasında gösterilen, sekiz yıl önce hayatını kaybeden ünlü sanatçı Whitney Houston, hologramıyla yeniden sahneye çıkıyor.

49 yaşında yaşamını yitiren Houston’ın hologram görüntüsü ile yapılacak turne, bugün İngiltere’de başlıyor. Önce Avrupa, ardından ABD’de yapılacak turnenin nisan ayı başına kadar sürmesi bekleniyor.

Whitney Houston’ın kardeşinin eşi ve aynı zamanda eski menajeri olan Pat Houston, “Şimdi doğru zaman” diyerek, hologram konserlere karar verdiklerini belirtti.

SAHNEDE GERÇEK ORKESTRA

Whitney Houston’ın hologram görüntüsüyle sahneye yansıtılacağı konserlerde gerçek dansçılar ve gerçek orkestra sahnede yer alacak.

Konserlerde, ünlü şarkıcının hit eserleri How Will I Know, Saving All My Love For You ve I Will Always Love You’nun yanı sıra ilk kez 30 yıl önce kaydettiği Higher Love gibi daha az bilinen şarkıları da seslendirilecek.

Yapımı beş yıl önce tasarlanmaya başlanan hologram konser için Houston’ın yüzlerce saatlik sahne performanslarından görüntüler kullanılarak ve geliştirilmiş yazılım sentezleriyle sanatçının turne görüntüsü yaratıldı.

Hologramı daha önce hayatını kaybetmiş şarkıcılar Roy Orbison ve Maria Callas ile Star Wars filmi Rogue One için Carrie Fisher’a uygulayan BASE Hologram şirketi oluşturdu.

REKORTMEN ŞARKICI

1963 ABD doğumlu Houston, 2006 itibarıyla kazandığı toplam 411 ödülle “en çok ödül kazanan kadın şarkıcısı” unvanını alarak rekorlar kitabına girdi. 1992’de Oscar’lı aktör Kevin Costner’la The Bodyguard adlı filmde başrolü paylaşan Houston, filmden sonra çıkardığı soundtrack albümle en büyük başarısını yakaladı. Dünya çapında 42 milyona yakın satan soundtrack, Houston’un en büyük hitlerini barındırıyordu. I Will Always Love You teklisi başlıbaşına 20 milyona yakın bir satış elde etti ve kendi dalında bir rekor kırdı.




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