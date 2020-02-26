Oksijensiz yaşayan hayvan keşfedildi

Bilim insanları oksijensiz yaşayabilen ilk hayvanı bulduklarını duyurdu. Kral Sombalığı’nın içinde yaşayan mikro denizanası benzeri bir parazit oksijene ihtiyaç duymuyor. Araştırmacılar bu keşfin insanlığın farklı yaşam formlarını anlamasına katkı sağlayacağını düşünüyor.

İsrail’de bulunan Tel Aviv Üniversitesi’ndeki araştırmacılar önemli bir keşfe imza attı. Kral Sombalığı’nın midesini inceleyen araştırmacılar yeni bir canlı türüne rastlamıştı.

Kral Sombalığı’nın içinde yaşayan parazitin yaşamını devam ettirmek için oksijene ihtiyaç duymadığı saptandı. Denizanasına benzeyen parazitin, hayvan olduğu belirtildi.

Böylece oksijene ihtiyaç duymayan ilk hayvanın da keşfi gerçekleşmiş oldu. Parazitin keşfi daha önceki araştırmalarda ortaya çıkartılmış olsa da canlının genomunun haritalanması yeni yapıldı.

Araştırmacılar paraziti incelerken hücre yapısında mitokondrinin bulunmadığını tespit etti. Hücre organellerinden biri olan mitokondri, oksijenli solunum yapan ökaryot hücrelerde bulunuyor.

DNA’DA MİTOKONDRİYE DAİR GEN YOK

Organelin temel işlevi oksijeni parçalayarak hücrelerin ihtiyaç duyduğu enerjinin üretilmesini sağlamak.

Sombalığının midesinde yaşayan parazitin hayvana zarar vermediği belirtildi. DNA’da mitokondriye ilişkin genlere rastlanmadı.

Araştırmacılar, “Tek hücreli ökaryotlarda oksijensiz solunum daha önce de biliniyordu ancak çok hücreli ökaryot bir canlıda oksijensiz yaşam geliştiği gözlemlendi” ifadelerini kullandı.