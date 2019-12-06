WhatsApp’ı açtığımızda neden ‘Facebook’ yazısını görüyoruz?

Son günlerde WhatsApp kullanıcıları, uygulamayı ilk açtıklarında ekranın alt tarafında “From Facebook” ibaresi ile karşılaşıyorlar. Eminim WhatsApp’taki bu farklılık sizin de dikkatinizi çekmiştir. Peki, bunun nedeni ne? Cevap, Facebook’un pazarlama sorumlusundan geldi.

Facebook, bugünlerde her ne kadar gençlere hitap edemese de dünyanın en büyük sosyal medya platformu olmaya devam ediyor. Bu demografik kırılmayı önceden fark eden şirket, 2012 yılında satın aldığı Instagram ile çok daha genç kullanıcılara hitap ediyor.

Son dönemde yaşadığı gizlilik skandallarıyla önemli bir prestij kaybına uğrayan Facebook, daha fazla şeffaflık vadettiği yeni bir döneme giriş yaptı. Bu kapsamda geçen ay yeni kurumsal logosunu tanıtan şirket, bünyesindeki Instagram ve WhatsApp gibi servisleri ürün portföyüne eklemeye karar verdiğini açıklamıştı. Bunun anlamı şu: Artık bu uygulamalardan birine girdiğinizde karşınıza ‘Facebook’tan anlamına gelen “From Facebook” yazısını göreceksiniz.

Artık WhatsApp uygulamasına girdiğinizde ilk olarak bu ekranla karşılaşacaksınız:

Yeni ‘Facebook’ logosu, Facebook’un sahip olduğu farklı platformları temsil eden çeşitli renklerde duyurulmuştu. Hatta Twitter CEO’su Jack Dorsey, yeni kurumsal logosuyla alay eden bir tweet atmıştı. Fakat bu logonun arkasında aslında derin bir anlam yatıyor.

Facebook’un yeni kurumsal logosu:

Facebook’un pazarlama sorumlusu Antonio Lucio, yeni logonun şirket ile uygulama arasında görsel bir ayrım oluşturmak için hayata geçirildiğini söylüyor. Facebook’un yalnızca bir uygulama olarak değil, bünyesindeki tüm servisleri temsil eden bir marka olarak algılanmasını hedefleyen sosyal medya devi, sadece metin içeren bir logo kullanarak, daha net ve açık bir perspektif sunmak istemiş olabilir.