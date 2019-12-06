Apple, iPhone 11 Pro’daki izinsiz konum takibi skandalının nedenini açıkladı

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir video, iPhone 11 Pro’nun konum takip özelliği kapatılmış olsa bile konum takibi yaptığını gösteriyordu. Şimdi ise Apple, konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve bu duruma bir açıklık getirdi.

Birkaç gün önce sizlerle, iPhone 11 Pro’nun siz istemeseniz bile konum verilerinizi depoladığının ortaya çıktığını aktarmıştık. Aslına bakacak olursak bu durum, Apple için fazlasıyla tersti çünkü teknoloji devi, güvenlikle ilgili ne zaman bir açıklama yapsa tüketicileri önemsediğini söylüyor, tüketicilerin güvenlik veya gizliliklerini ihlal edecek herhangi bir şeye müsade edilmeyeceği belirtiliyordu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bugün yaptığı bir açıklamada geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ilginç durum ile ilgili bir açıklama yaptı. Apple tarafından yapılan açıklamalarda, konum verilerinin kullanılmasının kapalı olmasına rağmen iPhone 11 Pro’nun konum verilerini depolamasının altında, aslında bir teknolojinin yattığıni ve bu teknolojinin “Ultra Windband” (Ultra Geniş Bant) olarak isimlendirildiğini açıkladı.

Apple tarafından yapılan açıklamalara göre bu teknoloji, iPhone 11 serisinin tüm üyelerinde bulunuyor ve mekansal farkındalık sağlıyor. Apple’a göre bu yeni teknoloji hem batarya kullanımı açısından daha verimli hem de telefonla ilgili pek çok özelliğin kullanılabilmesini sağlıyor. Apple, bu teknolojinin Airdrop gibi özelliklerde kullanılması için geliştirildiğini ifade ediyor.

ABD merkezli teknoloji devi tarafından yapılan açıklamalara göre Ultra Geniş Bant teknolojisi, endüstri standartlarına sahipmiş. Yani bu özelliğin devre dışı bırakılması için uluslararası gerekliliklerin olması gerekiyormuş. Ancak Apple, bu özelliğin zaten tüketiciler için herhangi bir risk oluşturmadığını, çünkü bu teknolojinin cihazla ilgili verileri anlık olarak kullandığını ve herhangi bir veri kaydedilmesinin mümkün olmadığını söylüyor.

Apple mühendislerine göre böyle bir özelliğin bulunması, tüketiciler için herhangi bir risk oluşturmuyor, gizlilik ve güvenlik politikalarını da ihlal etmiyor. Ancak burada kafa karıştıran nokta, konum izleme özelliği iOS üzerinden kapatılmış olsa bile arka planda çalışıyor olması. Apple’a göre bunun nedeni tamamen sistemsel. Ancak bu durum, bir hata kaynaklı değil ve olması gerektiği gibi çalışıyor.