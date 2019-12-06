Lavrov, Suriye’de terörle mücadeledeki son durumu anlattı

İtalya’nın başkenti Roma’daki Akdeniz Diyaloğu Forumu’nda konuşan Lavrov, “Suriye topraklarındaki terörist varlık köşeye sıkıştı, İdlib ve kuzeydoğuda kaldı, ki orada özellikle de El-Tanf bölgesinde Amerikalılar ile korumaları altında olanlar arasında çok bulanık bir ilişki var” dedi.

Lavrov, “Buna rağmen Suriye hükümeti görüşmelerden vazgeçmiyor” diye ekledi.

‘Batı engel olmasaydı Suriye Anayasa Komitesi bir yıldır çalışıyor olurdu’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Anayasa Komitesi’nin bir yıl önce kurulmasına Batı ülkelerinin engel olduğunu belirtti.

Lavrov, “Batılı meslektaşlarımız Anayasa Komitesi’nin bir yıl önce, yani geçen yılın aralık ayında toplanmasına engel olmasaydı komite bir yıldır çalışıyor olurdu” dedi.

Komitenin çalışmalarıyla ilgili acele değerlendirmelerde bulunma çağrısını yapan Lavrov, “Sadece iki oturumun ardından Anayasa Komitesi’nin başarılı mı geliştiği yoksa yavaş çalıştığını söylemek şimdi mümkün değil, ben de bu konuda hiçbir değerlendirmede bulunmayacağım. Süreç yeni başladı” ifadelerini kullandı.