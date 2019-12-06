BAŞKA KIBRIS VE VASİLYA, BAŞKA KIBRISLI VE VASİLYALI YOK!

Yarın, Cumartesi saat 11’de Girne’ye bağlı Karşıyaka’da (Vasilya) eylem var. Karşıyaka ana yolu üzerinde, Zeytin değirmenine dönülen noktada, bir otomobilin beşinci kez bir köylüyü daha basarak ölümüne yol açması, Karşıyaka köylülerini sokağa taşıyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında, anayolun aynı noktasında gerçekleşen beşinci ölümlü çarpışmada, köyün sevilen siması Aşık Hüseyin bir araba tarafından basılması sonunda yaşamanı yitirmişti.

Geçmişte bu ölümlü çarpışmanın gerçekleştiği yolda düzenleme yapması ve mıntıkanın aydınlatması için köylülerin yetkili siyasilere ve ilgili makamlara yaptıkları çağrılar sonuçsuz kalmış, sözlü yazılı dilekçelere karşı hiçbir girişimde bulunulmamış ve son olarak Aşık Hüseyin’in ölümü köyde büyük bir öfke ve üzüntüye yol açmıştı. Yarın yapılacak olan eyleme Zeytinlik Templos İnisyatifi, Karşıyaka Spor Kulübü ve pek çok çevre ve sivil toplum örgütünün de destek vermesi bekleniyor.