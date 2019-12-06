Hindistan’da polisin cinayet zanlılarını öldürmesi tartışma yarattı

Hindistan polisinin Haydarabad kentinde geçen hafta bir veteriner kadına tecavüz edip sonra yakarak öldürmekle suçlanan dört erkeği tatbikat sırasında ateş açarak öldürmesi, bir yandan sevinç gösterilerine yol açarken diğer yandan insan hakları örgütleri tarafından sorgulandı.

Karakolda gözaltında tutulan tecavüz ve cinayet zanlıları, Cuma sabahın erken saatlerinde cinayeti nasıl işlediklerini göstermeleri için polis tarafından olay yerine tatbikata götürülmüştü.

BBC’ye konuşan emniyet yetkilileri, zanlıların orada polislerin silahlarını alıp kaçmaya teşebbüs ettiklerini, polisin bunun üzerine ateş açtığını söyledi. Olayda iki polisin de yaralandığı açıklandı.

Tecavüze uğrayıp sonra öldürülen 27 yaşındaki kadının yakılmış cesedinin geçen hafta Perşembe günü bulunması, ülke genelinde, polisi de hedef alan öfkeli protesto gösterilerine yol açmıştı.

Bu sabah zanlıların vurulmasından sonra BBC’ye konuşan öldürülen kadının annesi, “Adalet yerini buldu. Kızımın ruhu şimdi huzur buldu. Adalet umudum yoktu. Hiç bir kadın benim kızımın başına gelenlerle karşılaşmamalı” dedi.

Polislerin zanlıları vurarak öldürdüğü haberi üzerine havai fişeklerle kutlamalara girişen binlerce kişi “Yaşasın polis” diye slogan attı, şekerler dağıttı. Haber Hindistan’daki sosyal medya kullanıcıları arasında sevinçle karşılandı.

Yargısız infaz mı?

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International’ın (Uluslararası Af Örgütü’nün) da aralarında bulunduğu insan hakları örgütleri ise olayın bir “yargısız infaz” olup olmadığının araştırılması için soruşturma açılmasını talep ediyorlar.

Af Örgütü Hindistan Masası Başkanı Avinash Kumar “Yargısız infazlarla tecavüzler engellenemez” dedi.

Zanlıların polis tatbikatı sırasında öldürülmesi konusunda Hindistan’dan da eleştiri geliyor.

Hindistan’da polis teşkilatında yapılan reformların mimarı emekli polis Prakash Sing, “Bu olay yaşanmayabilirdi. Zanlılar olay yerine götürülürken daha fazla güvenlik önlemi alınmalıydı” diye konuştu ve ekledi:

“Elleri kelepçelenmeli, etrafları sarılmalı ve üzerleri aranmalıydı. Polis dikkatsiz davranırsa bu tip şeyler yaşanabilir.”

Nasıl öldürüldüler?

Haydarabad’daki Siberabad mahallesinin emniyet müdürü VC Sajjanar’ın verdiği bilgilere göre 4 zanlı sabahın erken saatlerinde, kelepçelenmeden, silahlı 10 polis memuru tarafından tatbikata götürüldü.

Emniyet müdürünün açıklamasına göre, polisler çevrede öldürülen kadının henüz bulunamayan telefonu ile şarj cihazı ve saatini aramaya başladılar.

Komiser VC Sajjanar “Polisler çevrede arama yaparken dört zanlı birlikte taşlarla ve sopalarla polislere saldırdı ve iki polisin silahlarını kapıp ateş etmeye başladı” dedi ve şöyle devam etti:

“Polis memurlarının ‘teslim ol çağrılarına rağmen ateş etmeye devam ettiler. Bu 15 dakika kadar sürdü. Polisler karşılık verdi ve dört zanlı da öldürüldü.”

Polislerden ikisinin başlarından yaralar aldığını söyleyen Emniyet Müdürü, bunların kurşun yarası olmadığını ve memurların hastanede tedavilerinin devam ettiğini de söyledi.

Veteriner kadın nasıl öldürülmüştü?

Öldürülen genç veteriner Çarşamba günü yerel saatle 18.00’de doktora gitmek üzere motosikletiyle evden çıktı.

Daha sonra ailesini telefonla arayan kadın, lastiğinin patladığını, bir kamyon şoförünün kendisine yardım etmeyi teklif ettiğini, karayolu gişesi yakınlarında beklediğini söyledi.

Yakınlarının bu konuşmadan sonra kadınla iletişime geçme girişimleri bir sonuç vermedi.

Kadının cesedi Perşembe sabahı bir sütçü tarafından bir üstgeçidin altında, yakılmış olarak bulundu.

Polis yetkilileri, veterinerin öldürülmeden önce toplu tecavüze uğradığını açıklamıştı.