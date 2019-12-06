Akıllı CihazlarTeknoloji

Sony, 2019’un Son State of Play yayın tarihini açıkladı

6 Aralık 2019

Bu sene içerisinde Mart’ta, Mayıs’ta ve Eylül’de State of Play yayınları yapan Sony, bu programının bu seneki son bölümünü 10 Aralık’da gerçekleştireceğini duyurdu.

PlayStation ile ilgili son gelişmelerin, yeni oyunların ve güncellemelerin resmi ağızlar vasıtasıyla aktarıldığı State of Play’de konsol kullanıcıları, PlayStation ile ilgili tüm haberleri öğrenebiliyor. Sony de bu yayınları belirli aralıklarla gerçekleştiriyor. Daha önce 25 Mart ve 9 Mayıs tarihlerinde yapılan State of Play’in son yayını 24 Eylül’de yapılmıştı.

Oldukça uzun aralıklarla yapıldığını söyleyebileceğimiz State of Play yayınlarından bir tanesinin daha duyurusu yapıldı. Sony, yeni State of Play yayının 10 Aralık Salı günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Yayınlanan blog yazısında, 10 Aralık’ta gerçekleştirilecek yayının 2019 senesinin son yayını olacağı da belirtildi.

State of Play

Sony’nin yeni State of Play bölümünde, son günlerde yaşanan olayları sıraya koyması bekleniyor. İlk olarak Resident Evil 3’ün PlayStation 4 için yeniden yapımı PlayStation Store’daki sızıntıyla onaylanmış oldu. Daha sonra bu yeniden yapımın The Game Awards 2019’da açıklanmayacağı onaylandı. Daha sonra Sony, YouTube’daki State of Play ve Ghost of Tukushima oynatma listelerini güncelledi.

Tüm bu yaşananlardan sonra Resident Evil 3’ün yeniden yapımının kesin olarak geleceğini söyleyebiliriz. Ayrıca Ghost of Tsushima da oldukça önemli bir yer kaplayacak olacak gibi duruyor. Tüm bunların haricinde Sony, 2019’un son State of Play yayının 20 dakikadan daha uzun süreceğini söyledi. Yani Sony, 2019’a son derece dolu bir yayınla nokta koyabilir.

 



Etiketler

İlgili Makaleler

Google, Stadia mağazasının tarayıcı versiyonunu kullanıma açtı

6 Aralık 2019
WhatsApp

WhatsApp’ı açtığımızda neden ‘Facebook’ yazısını görüyoruz?

6 Aralık 2019

Apple, iPhone 11 Pro’daki izinsiz konum takibi skandalının nedenini açıkladı

6 Aralık 2019
Larry Page, Sergey Brin

Google kurucuları görevi bıraktı

4 Aralık 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]iskibris.com
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı