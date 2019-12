Sony, 2019’un Son State of Play yayın tarihini açıkladı

Bu sene içerisinde Mart’ta, Mayıs’ta ve Eylül’de State of Play yayınları yapan Sony, bu programının bu seneki son bölümünü 10 Aralık’da gerçekleştireceğini duyurdu.

PlayStation ile ilgili son gelişmelerin, yeni oyunların ve güncellemelerin resmi ağızlar vasıtasıyla aktarıldığı State of Play’de konsol kullanıcıları, PlayStation ile ilgili tüm haberleri öğrenebiliyor. Sony de bu yayınları belirli aralıklarla gerçekleştiriyor. Daha önce 25 Mart ve 9 Mayıs tarihlerinde yapılan State of Play’in son yayını 24 Eylül’de yapılmıştı.

Oldukça uzun aralıklarla yapıldığını söyleyebileceğimiz State of Play yayınlarından bir tanesinin daha duyurusu yapıldı. Sony, yeni State of Play yayının 10 Aralık Salı günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Yayınlanan blog yazısında, 10 Aralık’ta gerçekleştirilecek yayının 2019 senesinin son yayını olacağı da belirtildi.

State of Play

Sony’nin yeni State of Play bölümünde, son günlerde yaşanan olayları sıraya koyması bekleniyor. İlk olarak Resident Evil 3’ün PlayStation 4 için yeniden yapımı PlayStation Store’daki sızıntıyla onaylanmış oldu. Daha sonra bu yeniden yapımın The Game Awards 2019’da açıklanmayacağı onaylandı. Daha sonra Sony, YouTube’daki State of Play ve Ghost of Tukushima oynatma listelerini güncelledi.

Tüm bu yaşananlardan sonra Resident Evil 3’ün yeniden yapımının kesin olarak geleceğini söyleyebiliriz. Ayrıca Ghost of Tsushima da oldukça önemli bir yer kaplayacak olacak gibi duruyor. Tüm bunların haricinde Sony, 2019’un son State of Play yayının 20 dakikadan daha uzun süreceğini söyledi. Yani Sony, 2019’a son derece dolu bir yayınla nokta koyabilir.