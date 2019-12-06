Google, Stadia mağazasının tarayıcı versiyonunu kullanıma açtı

Google’ın oyun akış platformu Stadia hakkında oyuncuların en çok dile getirdiği eksiklik, mağazaya sadece mobil uygulamadan girilebilmesiydi.

Şirket kullanıcılara cevap vererek web tabanlı Stadia mağazasını açtığını duyurdu.

Stadia kullanıcıları, platformdaki oyunları incelemenin ve satın almanın tek yolunun Stadia mobil uygulaması olmasından yakınıyorlardı. Google, gelen şikayetler üzerine web tabanlı Stadia Store’u açarak sorunu çözdü. Oyuncular artık Android ve iOS dışında web tarayıcısına sahip herhangi bir cihazdan mağazaya erişebiliyorlar.

En son oynadığınız ve sahip olduğunuz oyunları gösteren “Your Games” bölümünü içeren Stadia ana sayfası artık sol üst köşede “Home” olarak yer alıyor. Onun hemen yanında ise “Store” kısmı bulunuyor. Web tabanlı yeni mağaza, mobil istemcinin daha genişletilmiş versiyonu gibi görünüyor.

Google, Stadia kullanıcılarının mobil uygulama bağımlılığını azalttı

Stadia Store’a girildiğinde kullanıcıları ilk olarak Dark Siders Genesis, öne çıkan oyun olarak karşılıyor. Hemen altındaki “Best of Stadia” kısmında platformun en iyi oyunları bulunuyor. Izgaralar dikey olarak kaydırdıkça daha fazla içerik gösterecek şekilde tasarlanmış ve her bir bölümde “Tümünü Gör” düğmesi yer alıyor.

Mobil versiyonun aksine oyun ekranları, ilk sırada fragmanları da içeriyor ve fragmanlar, YouTube üzerinden oynatılıyor. Ayrıca satın alma düğmesine basınca, işlemi tamamlamak için Google Pay geliyor. Bunların dışında iki versiyon arasında işlevsellik genel olarak aynı. Çevrimiçi Stadia Mağazası, artık telefona olan ihtiyacı azaltsa da, “Veri kullanımı ve kalitesi”, “Ekran” ve “Google Asistan” gibi bazı ayarlar hala mobil uygulama gerektiriyor.

Tarayıcı versiyonu oyunları doğrudan incelemek ve satın almak için kullanışlı olsa da, platformda hangi oyunların olduğunu görmek için Google hesabınıza giriş yapmanız ve Stadia abonesi olmanız şart. Arayüzün kullanımı kolay ve mobil uygulamada yapabildiğiniz her şeyi genel olarak yapabiliyorsunuz.

Web tabanlı çevrimiçi mağazaya Stadia Store adresinden erişilebiliyor. Kullanıcılar mağaza eksikliğinin çözülmesinin ardından oyunlar için başarımların/kupaların da platforma geleceğini umut ediyor.