 Wayne Vugo Ngwenya 8 gün tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da tasarrufunda bankaya ait mühür bulunarak tutuklanan zanlının ev açma sirkat suçlarından da arandığı ortaya çıktı. Tutuklanan zanlı Wayne Vugo Ngwenya mahkeme huzuruna çıkarılarak ek tutukluluk süresi temin edildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Yeşildal, olguları aktardı. Yeşildal, 18 Nisan 2023 tarihinde 22.00-22.35 saatleri arasında Gönyeli’de sirkat meselesi ile ilgili olarak zanlının kalmakta olduğu ikametinde bir arama gerçekleştirildiğini ve aramada bir bankaya ait 2 adet kaşe bulunduğunu belirtti. Polis, evrak sahteleme yapılıp yapılmadığı ile ilgili araştırma yapılacağını belirtti.

Polis memuru Ali Yeşildal yapılan ileri soruşturmada zanlının 31 Aralık 2021 – 02 Ocak 2022 tarihleri, 14:30-12:00 saatleri arasında, Gönyeli’de S.P’ye ait ikametgahın yatak odası içerisindeki kıyafet dolabında bulunan 40.000 TL nakit parayı konu ikametgahın balkon kısmında bulunan 2×1 metre ebatlarındaki alüminyumdan mamül sürme camını açarak girip sirkat ettikten sonra ikametgahın giriş kapısından çıkış yaptığını söyledi.

Polis zanlının ayrıca yine Gönyeli’de, S.P’ye ait ikametgahın yatak odası içerisindeki kıyafet dolabında bulunan 120.000 TL nakit parayı konu ikametgahın balkon kısmında bulunan 2×1 metre ebatlarındaki alüminyumdan mamül sürme camını açarak girip sirkat ettikten sonra ikametgahın giriş kapısından çıkış yaptığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlının söz konusu suçları işlediğine dair gönüllü ifade verdiğini bölgede faili meçhul kalan başka olaylarında araştırılacağını, ayrıca incelenecek kamera görüntüleri olduğundan soruşturma maksatlı zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep eti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.