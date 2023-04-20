Gazimağusa’da alkollü içki tesiri altında kaza yapan kişi tutuklandı

Gazimağusa’da alkollü içki tesiri altındayken kaza yapan Didem Tipi (K-34) tutuklandı; Lapta’da meydana gelen trafik kazasında ise yaralanan Eser Dinkçi (E-46) ile Seher Gül (K-38) de Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Polis açıklamasına göre dün gece saat 10:00 sıralarında Gazimağusa Ordu Sokak üzerinde, Didem Tipi, 320 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RC 028 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada 15 Ağustos Bulvarı kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik vermeden dikkatsizce kavşağa giriş yaptı ve batı istikametine doğru seyreden Nursen Doğan (K-51) yönetimindeki PY 866 plakalı salon araca çarptı.

Yaralanan olmayan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

2 kişi yaralandı

Gece saat 01:00 sıralarında ise Lapta’da Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde, Eser Dinkçi yönetimindeki JG 509 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce yolun sağında bulunan isimsiz tali yola dönüşe geçti ve batı istikametine doğru seyreden Murat Tabakoğlu (E-47) yönetimindeki GF 211 plakalı salon araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle geriye doğru savrulan JG 509 plakalı araç, yolun kuzey kısmındaki ağaca da çarparak durdu. Kazada yaralanan Eser Dinkçi ile araçta yolcu olarak bulunan Seher Gül, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.