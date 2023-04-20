Sahte BK pasaportunu Türkiye’den 6 bin dolara aldı

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a sahte Birleşik Krallık pasaportuyla giriş yapan ve aynı pasaportla Türkiye’ye girmek istediği “kabul edilmez” yolcu ilan edilip KKTC’ye geri gönderilen zanlı K.A., mahkeme huzuruna çıkarıldı ve 3 günlük tutukluluk emri aldı.

Polis, zanlının sahte pasaportu Türkiye’den 6 bin dolar karşılığında satın aldığı beyanında bulunduğunu vurguladı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüşülen tutukluluk duruşmasında yeminli şahadet veren Polis Memuru Ali Yeşildal, olguları aktardı.

Yeşildal 16 Nisan 2023 tarihinde Suriye uyruklu zanlı K.A.’nın Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan giriş yapmak istediği sırada tasarrufundaki sahte Birleşik Krallık pasaportunu görevli muhaceret memuruna ibraz edip tedavüle sürdüğünü belirterek, zanlının söz konusu pasaportu Türkiye’de 6 bin dolar karşılığında temin etmiş olduğunu kaydetti.

Zanlının söz konusu sahte pasaportla KKTC’ye giriş yaptığını dile getiren Yeşildal, 17 Nisan 2023 tarihinde ise konu pasaportu Ercan Havalimanı’nda görevli muhaceret memurlarına ibraz edip KKTC’den çıkış yaptığını ifade etti.

Yeşildal, zanlının KKTC’den çıkış yapmasının ardından 18 Nisan 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Antalya Havalimanı’ndan sahte pasaport nedeniyle “kabul edilmez” yolcu ilan edilip KKTC’ye geri gönderildiğini vurguladı.

Zanlının geri gönderilmesi üzerine tutuklandığını ve sorgusunda tasarufunda bulunan pasaportu 6 bin dolar karşılığında, yaklaşık 2 hafta önce Türkiye’den Güney Kıbrıs’taki ikamet adresine getirdiği yönünde ifade verdiğine işaret eden Yeşildal, ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini anlattı.

Yeşildal, soruşturmanın yeni başladığını, zanlının serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin bulunduğunu söyleyerek, zanlının aleyhine 3 günlük tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, istenilen tutukluluk emrini verdi. (Kamalı Haber)