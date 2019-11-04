Wassouf hayranlarıyla buluştu

Orta Doğu ülkelerinde önemli bir hayran kitlesi bulunan Suriyeli ünlü şarkıcı George Wassouf, Girne’de sevenleriyle bir araya geldi. Merit Crystal Cove Hotel’de tatillerini geçiren Orta Doğu’lu turistlere özel olarak düzenlenen gecede sahne alan George Wassouf, yaklaşık 700 hayranına unutamayacakları bir gece yaşattı.

Etkinliğin sunucusu Said Hariri’nin okuduğu şiirin ardından sahneye gelerek sevilen şarkılarını seslendiren George Wassouf, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kuzey Kıbrıs’ta hayranlarıyla buluşmaktan son derece memnun olduğunu belirten George Wassouf, eski parçalarından biri olan “El Ghaly alena Ghaly” şarkısını seslendirerek izleyenleri coşturdu.

Özellikle yaşadığı Lübnan’da hayranları tarafından “Sultan el-Tarab” (Müziğin Sultanı) olarak anılan George Wassouf, “Kalam El Nas” şarkısını seslendirdiği esnada minik hayranlarından çiçek alarak sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi. Sanatçının seslendirdiği hareketli parçalara eşlik eden hayranları gece boyunca dans etti.