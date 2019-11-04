Doyasıya eğlendiler

“MAD” GECELERİ BAŞLADI:

Girne’nin gözde eğlence mekanlarından Mad Club’ta Barış Pulat ve DJ G ile kapılarını eğlence severlere açtı. Konuklar birbirinden ilginç kostüm ve makyajları ile kendilerini gece hayatına bırakarak gecenin soluğunu Mad Club’ta aldı

Elektronik müziğin en çok tercih edilen mekanı Mad Club bir yıl aradan sonra yeniden kapılarını açarak yeni sezona “merhaba” dedi. Cadılar Bayramı ile eğlence severler birbirinden ilginç kostüm ve makyajları ile kendilerini gece hayatına bırakarak gecenin soluğunu Mad Club’ta aldı.

Elektronik müziğin köklü isimlerinden Barış Pulat ve son dönemlerde yıldızı parlayan DJ G ile sabahın erken saatlerine kadar eğlenenler objektiflere renkli pozlar vermeyi de ihmal etmedi.