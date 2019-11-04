Gorbaçov BBC’ye konuştu: Rusya ve Batı arasındaki gerilim dünya için büyük tehlike

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30’uncu yıldönümü öncesi BBC’ye konuştu. Rusya ve Batı arasındaki mevcut gerilimin dünya için “büyük bir tehlike” oluşturduğunu söyleyen Gorbaçov, “Tüm devletler, bizler ve gezegenimiz için nükleer silahların imha edilmesi gerektiğini deklare etmeli” dedi.

Mihail Gorbaçov, “Başta nükleer silahlar olmak üzere, kitlesel imha silahları var oldukça, tehlike de o denli büyük olacaktır” diye konuştu.

‘Serin savaş’

BBC Moskova Muhabiri Steve Rosenberg, geçmişte Rusya ile Batı arasında yaşananların “Soğuk Savaş” olarak anılmasına atıfta Gorbaçov’a, bugün yaşanan gerilimi “nasıl tanımladığını” sordu.

Gorbaçov, Rosenberg’e şu yanıtı verdi:

“Serin… Ama hala bir ‘savaş’.