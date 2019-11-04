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Hamilton’ın önünde yalnızca Schumacher kaldı

4 Kasım 2019

Mercedes takımının Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda 6 şampiyonluğa ulaşan 2. isim oldu.

ABD Grand Prix‘sini 2. sırada tamamlayan Hamilton, önceki iki sezonda olduğu gibi bitime iki yarış kala şampiyonluğu garantiledi.

Bu sezon 10 birincilik kazanan ve katıldığı her yarışta puan alan tek sürücü olan 34 yaşındaki Hamilton, F1’de 2008, 2014, 2015, 2017 ve 2018’in ardından 6. kez mutlu sona ulaştı.

“Formula 1’de en fazla şampiyonluk yaşayan pilotlar” listesinde Juan Manuel Fangio‘yu geçen Hamilton, Michael Schumacher’den sonra bu başarıya 6. kez imza atan 2. sporcu olarak kayıtlara geçti. Sıralamanın zirvesinde 7 şampiyonluğu bulunan Schumacher yer alıyor.

F1 tarihinde en az 3 şampiyonluk yaşayan sürücüler şöyle:



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