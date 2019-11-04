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İngiltere’de TIR’da bulunan 39 ceset: Vietnam’da olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

4 Kasım 2019

İngiltere’nin Essex kentinde bir TIR’ın arkasında çoğu Vietnamlı olduğu düşünülen 39 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili Vietnam’da sekiz kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Nghe An bölgesi Emniyet Müdürü Nguyen Huu Cau, Vietnam polisinin olayla ilgili olarak dün sekiz kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

Vietnam Haber Ajansı’nın (VNA) aktardığına göre Cau, “Şüphelilerden öğrendiklerimizden yola çıkarak, insanları İngiltere’ye yasa dışı yollardan sokan bu çetelerle mücadele etmek ve bu çeteleri ortadan kaldırmak için soruşturma açacağız. Şu an yapılabilecek en iyi şey, olayın sonuçlarıyla ilgini gerekeni yapmak ve yakınlarının cansız bedenlerini alan ailelere yardım etmek” dedi.

Vietnamlı emniyet yetkilileri gözaltına alınan sekiz kişinin denizaşırı göçmen kaçakçılığıyla suçlandıklarını söyledi. Olayla ilgili daha önce de iki kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Vietnamlı diplomat ve polislerin de İngiltere’deki meslektaşlarıyla bir araya gelmek üzere hafta sonu ülkeden ayrıldığı belirtildi.

Ne olmuştu?

İngiliz polisi, 23 Ekim sabahı aldığı ihbar üzerine gittiği sanayi sitesinde bir TIR’ın arkasındaki konteynerde 39 ceset bulmuştu.

Belçika makamları, konteynerin Zeebrugge Limanı’na 22 Ekim’de yerel saatle 14.49’da ulaştığını ve aynı gün gemiyle İngiltere’ye doğru yola çıktığını bildirmişti.

Olayın meydana geldiği gün yapılan ilk açıklamalarda, sekizi kadın 39 kişinin Çinli olduğu duyurulsa da ailelerin beyanları çerçevesinde kurbanların büyük çoğunluğunun Vietnamlı olabileceği belirtilmişti.

TIR’ın sürücüsü Maurice Robinson, 39 kişiyi öldürme ve göçmen kaçakçılığı suçlamalarıyla 28 Ekim’de tutuklanmıştı.

Konuyla ilgili İrlanda’nın başkenti Dublin’de gözaltına alınan 22 yaşındaki Eamonn Harrison‘a da çıkarıldığı mahkemede, 39 kişiyi öldürme, göçmen kaçakçılığı, göç yasalarını ihlal ve para aklama dahil toplam 41 suç yönetilmiş ve Harrison, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



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