Oğuzhan sezonu açtı

ÖZLENEN GECELERİN STARTINI VERDİ:

Girne’nin dört göze beklenen Oğuzhanlı Golden Cage geceleri, yoğun bir katılımın gözlemlendiği şarkılı, danslı bir eğlenceyle başladı. Türkiye’nin sevilen komedyenlerinden Yavuz Seçkin de bu sezon Golden Cage ailesine katılarak eğlenceye yepyeni bir soluk kattı



Girne’nin uzun soluklu eğlence mekanlarından Golden Cage, Oğuzhan programlarına geçtiğimiz Cumartesi akşamı sezon açılışı ile yeniden merhaba dedi.

Ülkemizin prestijli hotellerinden Cratos Premium Hotel bünyesinde bulunan Lübnan tarzı iç mimarisi, leziz mutfağı ve baş döndüren eğlence anlayışı ile misafirlerini eğlencenin doruğuna ulaştıran Golden Cage, bu sezon farklı eğlence içerikleri ile kapılarını açtı.

Yavuz Seçkin ile kahkaha dolu saatler

Türkiye’nin sevilen komedyenlerinden Yavuz Seçkin de bu sezon Golden Cage ailesine katılarak eğlenceye yepyeni bir soluk kattı. Mekanı tıklım tıklım dolduran konukların programın başından itibaren kahkahaya boğan Seçkin’in ünlülerin eğlenceli taklitlerini de yapması geceye renk kattı.

Oğuzhan ile yeni repertuvar

Yılların değişmeyen ismi Oğuzhan, yine sahnedeki yüksek enerjisi, sesi ve yorumu ile dinleyicilerini mest etti. Ülkemizde geniş dinleyici kitlesine sahip sanatçı bu yıl her zamankinden farklı bir repertuvar ile gecenin geç saatlerine kadar misafirlerini eğlendirerek unutulmaz bir gece yaşattı.