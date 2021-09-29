Vudalı: Salgınla mücadele yasaklarla değil denetimlerle ilerlemeli

Pandemi Hastanesi doktoru ve Tıp-İş Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Emre Vudalı, Damla Dabis’in Havadis’te sunduğu programa konuk olarak kısmi sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamada bulundu. Vudalı açıklamasında, yasağın devam etmesinin bir anlamı olmadığını ifade etti.

Dr.Emre Vudalı, Damla Dabis’in programında, kısmı sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının devam etmesinin bir anlamı olmadığını ifade ederek, kararın alınıp unutulmuş gibi durduğunu söyledi. Vudalı ayrıca, salgın ile mücadelenin yasaklarla değil, denetimlerle ilerlemesi gerektiğini de kaydetti.