TDP, Arıklı ve hükümete dava açtı

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit yaptığı açıklamada,Kıb Tek özelindeki karar ve uygulamaları ile toplumun sağlığını, kurumunu, çevreyi ve geleceğini tehlikeye atan politikalarına dur demek amacıyla TDP olarak Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya ve hükümete dava açtıklarını duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle;

Değerli Basın mensupları;

Bugün burada, UBP-DP- YDP azınlık hükümetinin Kıb Tek özelindeki karar ve uygulamaları ile toplumun sağlığını, kurumunu, çevremizi ve geleceğini tehlikeye atan politikalarına dur demek için bulunmaktayız. Ve biraz önce de TDP olarak konuyla ilgili davamızı dosyaladık.

Hükümetin küçük ortağı YDP’li Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn. Erhan Arıklı aracılığıyla bu toplumun öz varlığı olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bilerek isteyerek batırılmak ve özele daha da muhtaç hale getirilmek ve özelleştirilmek istenmektedir.

Sn. Arıklı göreve geldiği günden itibaren yatırım yapmayarak özele bağımlığı artıran, kurumun geleceğini tehlikeye atan, ihaleleri bilerek ve isteyerek sonuçlandırmayan, doğrudan alım yöntemi ile 70 milyon dolara yakın yakıtı TPİC adlı özel bir şirketten alan, kurumun adının ‘kara para aklama’ ile anılmasına neden olan ve bırakın yolsuzlukları ortaya çıkarmak yeni yolsuzluk iddialarını gündeme getirecek icraatları ile tarihteki yerini alacaktır.

İhalesiz olarak aldığı yakıtın kirli ve şartnamelere uygun olmadığı ortaya çıkınca bunları ortaya çıkaranlara iftira eden Sn. Arıklı’nın bugün dosyalanan davayla ilgili mahkemede ne diyeceğini merak etmekteyiz.

Değerli basın mensupları,

TDP olarak en başından itibaren yapıcı bir muhalefet anlayışı ile sürekli kendisini ve hükümeti uyguladıkları politikanın yanlışlığı yönünde uyardık, ancak kendileri bu uyarıları dikkate almak yerine ben yaparım olur anlayışını sürdürmeyi tercih ettiler.

Bunu yaparken de hem yanlış yaptılar hem de suç işlediler ve neticesinde de mahkemelik oldular.

İhalesiz olarak aldıkları yakıtın tonlarca su içerdiği, içerisinde kullanılmış motor yağı bulundurduğu ve başka zararlı maddeler de içerdiği ortaya çıktı. Bunu yaparken hem halkın sağlığını tehlikeye attılar, hem de kurumun parasını boşa harcadılar ayrıca jeneratörlere de zarar verdiler.

TPİC şirketine kirli yakıttan dolayı kesmeleri gereken 237 bin dolar cezayı kesmediler.

Jeneratörlerde şu an için 450 bin Euro’luk hasara neden oldular, ilerde bunun boyutlarının nereye varacağı bilinmiyor.

Değerli basın mensupları,

Sn. Arıklı ve hükümetin kuruma ve devlete verdiği maddi zarar 1 milyon dolara yaklaştı.

Bize göre ciddi bir suç işlediler. Bu suç cezasız kalmamalı. TDP olarak bugün söylemden bir adım öteye geçerek bu davayı açmış bulunmaktayız.

Kimsenin yaptığı yanına kalmamalı, halkın sağlığını kimse riske atmamalı, bu toplumun öz varlıkları bilerek ve isteyerek batırılmamalı..

Biz bugün itibarıyla bir sorumluluğumuzu yerine getirmiş bulunmaktayız ve bundan sonra söz mahkemede olacaktır…

Son söz olarak şu da çok iyi bilinsin ki, TDP bu toplumun sağlığının, kurumlarının güvencesi olmaya devam edecektir.