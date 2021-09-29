Fenomen ördek Munchkin’in kazancı dudak uçuklattı

“DALGA GEÇENLER, ŞİMDİ BENİM ARKADAŞIM OLMAK İSTİYOR”

Munchkin ile şöhret yolculuğuna 16 yaşındayken başladığını ifade eden Ellis, Temmuz 2018’e kadar açtığı Instagram hesabının 5 bin takipçiye ulaştığını belirterek, “Okuldaki popüler kızların bile 5 bin takipçisi yok. Lisede ördeğe sahip olduğum için birçok insan benimle dalga geçti, ama aynı insanlar şimdi benim arkadaşım olmak istiyor. Çünkü ördek internette ünlü” dedi.