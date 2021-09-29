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Fenomen ördek Munchkin’in kazancı dudak uçuklattı

29 Eylül 2021
Munchkin





Popüler sosyal medya uygulamaları TikTok ve Instagram’da “Dunkin Ducks” adlı hesabı bulunan Munchkin adlı fenomen ördeğin sahibi Krissy Ellis, Munchkin’in ayda 4 bin 500 dolar kazandığını açıkladı.





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29 Eylül 2021


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