Vizonlarda görülen mutasyona uğramış koronavirüs yok oldu

Danimarka Devlet Serum Enstitüsü, ülkedeki tüm vizonların itlafına neden olan, yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramasıyla ortaya çıkan Cluster-5 virüsünün muhtemelen yok olduğunu belirtti.

Danimarka Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan ve Devlet Serum Enstitüsünün raporunun yer aldığı basın açıklamasına göre, Cluster-5 adlı virüs 15 Eylül’den bu yana ülkede görülmedi. Açıklamada, Devlet Serum Enstitüsünün Cluster-5 adlı virüsün muhtemelen öldüğü yönünde tahminde bulunduğuna vurgu yapıldı.

AŞI, VİZONLARDAN BULAŞAN VİRÜSE ETKİ ETMİYORDU

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 4 Kasım’da yaptığı basın açıklamasında, vizonlardan Cluster-5 virüsü bulaşan kişilere geliştirilen Kovid-19 aşılarının etki etmeyeceğini, bu yüzden ülkedeki çiftliklerde kürkü için yetiştirilen yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edileceğini bildirmişti.

NE OLMUŞTU?

Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi Danimarka’da, mutasyona uğrayan koronavirüsün vizonlardan insanlara bulaşmasının ortaya çıkması üzerine, 4 Kasım’da, hükümet tarafından çiftliklerde yetiştirilen 17 milyon vizonun itlaf edilmesi kararı alınmıştı.

İtlaf kararının yasal dayanağının olmadığı belirlenince, hükümet anayasaya aykırı davrandığını kabul etmiş, Gıda ve Tarım Bakanı Mogens Jensen istifa etmek zorunda kalmıştı. Muhalefet, Başbakan Mette Frederiksen’in de görevi bırakmasını istiyor.

Kamuoyundan özür dileyen Başbakan, vizonların itlafının, yapılan değerlendirmeler sonucunda alınan en mantıklı karar olduğunda ısrarcı.