Son 24 saatte Fransa, İspanya, İtalya ve Birleşik Krallık’ta toplam 97 bin 592 vaka tespit edildi

Avrupa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Son 24 saatte Fransa’da 28 bin 383, İspanya’da 15 bin 318, İtalya’da 34 bin 282, Birleşik Krallık’ta ise 19 bin 609 kişi enfekte oldu.

Bu 4 ülkede 1 günde tespit edilen vakalar 97 bin 592 olarak kayıtlara geçti.

Fransa’da artış sürüyor

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 427 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 46 bin 698’e ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 383 artışla 2 milyon 65 bin 138’e çıktı.

Hastanelerde 4 bin 775’i yoğun bakımda olmak üzere 32 bin 842 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 2 bin 239 artışla 145 bin 391’e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 16,2 oldu.

Öte yandan, Fransız basınında çıkan haberlerde, La Chapelle-Montligeon semtindeki Notre-Dame de Montligeon Kilisesi’nde ekim ayı sonlarında yaklaşık 200 kişinin katıldığı ayin yapıldığı, ardından birçok kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İspanya: 42 binden fazla kişi virüs nedeniyle öldü

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 351 arttı.

Bakanlık, son 7 günde 1346 kişinin salgından öldüğünü ve toplam sayının 42 bin 39’a çıktığını bildirdi.

Ayrıca dün 1 milyon 510 bin 23 olarak açıklanan toplam vaka sayısının 15 bin 318 artışla 1 milyon 525 bin 341’e çıktığı kaydedildi.

İspanya’da Kovid-19 nedeniyle 19 bin 403 kişi hastanede tedavi görürken, bunların 3 bin 120’si yoğun bakımda bulunuyor.

Kovid-19’a karşı 25 Ekim’den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya’da 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları, gece sokağa çıkma yasağı, 6 özerk yönetimde bar ve restoranların sadece eve sipariş için açık tutulması, amatör spor müsabakalarının ertelenmesi, en fazla 6 kişiye toplanma izni verilmesi gibi önlemler uygulanıyor.

İtalya’da Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısındaki artış sürüyor

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 34 bin 282 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının resmen başladığı şubat ayından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı toplam 1 milyon 272 bin 352 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 743 bin 168’e yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 670 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 753 artarak 47 bin 217’ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 24 bin 169 artışla 481 bin 967’ye ulaştı.

Salgının ikinci dalgasıyla, ilk dalgadaki topyekun kapanma yerine 3 aşamalı risk ve ona uygun tedbir stratejisini yürürlüğe koyan İtalyan hükümeti, bölge yetkililerinin talebi doğrultusunda ülkenin doğusundaki Abruzzo Bölgesi’ni de yüksek riskli olarak tanımlanan “kırmızı kategori”ye aldı.

Abruzzo’nun da eklenmesiyle 21 bölgeden oluşan İtalya’da 8 bölge “kırmızı kategori”de bulunuyor. Buna göre bu bölgelerde, iş ve sağlık gerekçesi dışında dışarıya çıkmanın kısıtlandığı sıkı tedbirler uygulanıyor.

Ülkede “turuncu kategori”deki bölge sayısı 8 iken, 5 bölge ise orta-riskli “sarı kategori”de yer alıyor.

Öte yandan, İtalyan ANSA ajansının bölgesel sağlık hizmetlerini izleme kurumuna dayandırdığı haberinde, 21 bölgenin 17’sinde yoğun bakım doluluk oranlarının kritik eşiğin üzerinde olduğu bildirildi.

Pek çok kentte oksijen tüpü eksikliğinin alarm verdiği de basına yansıdı.

Birleşik Krallık’ta 529 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saate 19 bin 609 Kovid-19 vakası tespit edilirken, ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 430 bin 341’e yükseldi.

Birleşik Krallık’ta virüs nedeniyle son 24 saatte 529 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 53 bin 274’e ulaştı.

Bir günde 283 bin 358 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 36 milyon 797 bin 786 oldu.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 16 bin 271 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü, bunlardan 1420’sinin yoğun bakımda olduğu açıklandı.

Avrupa’da Kovid-19 salgınında en çok ölümün görüldüğü Birleşik Krallık’ta 5 Kasım’da karantina uygulaması başlatılmış, temel ürünlerin satıldığı market ve eczaneler hariç tüm işletmeler kapatılmış ve sokağa çıkışlar sınırlandırılmıştı.