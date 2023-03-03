Venüs’ün yumuşak bir yüzeye sahip olabileceği ortaya çıktı

Dünya’nın litosfer diye bilinen yüzey katmanının tektonik plakalara bölünmüş durumda. Bu da litosferin parçalanmış ve hareketli olduğu anlamına geliyor.

Bilim insanları Dünya’nın aksine Venüs litosferinin sert ve kusursuz olduğunu düşünüyordu. Bu da gezegenin soğumasına ve iç mekanizmasına dair soru işaretleri yaratıyordu.

Hakemli bilimsel dergi Nature Geoscience’ta yayımlanan yeni araştırma, gezegenin yüzeyinin, iç sıcaklığını kaybetmesine yetecek kadar “yumuşak” olabileceğini keşfetti.

Makalede ayrıca, yüzeyin kendini düzenli olarak yenilediği de ifade edildi.

Araştırmada, NASA’nın 1989’da Venüs’e gönderdiği Magellan yörünge aracının onlarca yıl boyunca topladığı veriler incelendi.

Uzay aracı, gezegenin kalın bulutlarına nüfuz etmek ve yüzeyi görüntülemek için radar sistemlerini kullanıyordu.

Radar sistemlerinden elde edilen bu veriler, Venüs’ün litosferinin bir zamanlar düşünüldüğünden daha ince olabileceğini de ortaya koydu.

Özellikle sırtların birbirine daha yakın olduğu bölgelerde, litosferin muhtemelen epey ince ve esnek olduğu düşünülüyor. Bu bölgelerdeki litosfer tabakasının kalınlığı muhtemelen 11 kilometre.

NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı’ndan gezegen jeofizikçisi Suzanne Smrekar, “Uzun süredir Venüs’ün litosferinin durgun ve kalın olduğu fikrine kilitlendik ama görüşümüz artık değişiyor” dedi.

“Venüs, Dünya tarzı bir tektoniğe sahip değil” diyen bilim insanı sözlerini şöyle sürdürdü:

Görünüşe göre ince litosferin bu bölgeleri, Dünya’nın deniz tabanında yeni tektonik plakaların oluştuğu alanlara benzer şekilde, önemli miktarda ısının kaçmasına izin veriyor.

Independent Türkçe, Science Alert, Futurism

Derleyen: Çağla Üren