Göz bandıyla uyumanın şaşırtıcı yararları keşfedildi

Epizodik bellek, gündelik olayların hafızası diye biliniyor. Diğer bir deyişle, belirli zamanlarda ve mekanlarda meydana gelen geçmiş kişisel deneyimlerin toplanmasını ifade ediyor. Örneğin, bir kişinin 7. doğum günü partisinin hatırlanması gibi.

Araştırma ekibi göz bandının sağladığı yararların arkasında ışığın tamamen engellenmesinin yattığını ifade etti.

İnsanların uyku-uyanma döngüsü, Dünya’nın ışık ve karanlık döngüsüyle düzenleniyor. Sabah güneş ışığı canlılara uyanık olduklarını işaret ederken, gecenin karanlığı uyku vaktini gösteriyor.

Ancak bugün Güneş ışığı uykuyu etkileyebilecek tek ışık kaynağı değil. Sokak lambaları ve elektronik cihazlardan gelen ışık da bireylerin retinalarına ulaşabilir ve uykuyu etkileyebilir.

Cardiff Üniversitesi Beyin Araştırma Görüntü Merkezi’nden Viviana Greco, “Birleşik Krallık’ta taşınmak basit bir nedenden dolayı uyuyamamanıza neden olabiliyor: Cardiff’teki evlerin panjurları yok! Perdeler bile tam bir karanlık sağlamak için yeterli değil” diye konuştu.

Güneş’in sabah 4’te doğduğu yaz aylarında bu büyük problem. Uyku araştırmacıları olarak, yeterli uykunun önemini anlıyoruz. Bu yüzden ortam ışığını engellemek için göz bandı takmanın kolay bir çözüm olup olmadığını merak ettik!

Deneylerde 18 ve 35 yaş arası 122 katılımcı yer aldı. Katılımcılardan belirli zamanlarda göz bandıyla uyumaları istendi ve daha sonra bir dizi teste girmeleri talep edildi.

Her haftanın son iki günü yapılan laboratuvar testlerinde katılımcılar, olayları ve deneyimleri hatırlama becerisini ölçen değerlendirmelerde daha yüksek performans sergiledi. Ayrıca bu kişilerin olaylara daha iyi reaksiyon verdiği görüldü.

Araştırma makalesinde, “Ortam ışığı uykunun yapısını ve zamanlamasını etkileyebilir” ifadeleri yer aldı.

“Gece uykusu sırasında ışığı engellemek için göz maskesi takmanın hafızayı ve uyanıklığı olumlu etkilediğini gördük” diyen araştırmacılar, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ders çalışmak veya araba kullanmak gibi günlük görevlere fayda sağlayabilecek değişiklikler keşfettik.

Independent Türkçe, PsyPost, Science Alert

Derleyen: Çağla Üren