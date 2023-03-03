Lefkoşa’da korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 03.03.2023 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa’da Sarayönü sokak üzerinde, Samet AKREP(E-24) yönetimindeki LE 639 plakalı araç ile seyrettiği sırada, yol üzerinde bulunan Lefkeli’nin Yeri isimli kafeteryanın önüne geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırma çarptıktan sonra, ilerlemeye devam edip söz konusu kafeteryaya ait masaya ve konu masada oturmakta olan Sinem Saadetoğlu ARGIN(K-40)’a çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Samet AKREP ve Sinem Saadetoğlu ARGIN kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından, Samet AKREP taburcu olurken, Sinem Saadetoğlu ARGIN’ın tedavisi halen sürüyor. Araç sürücüsü Samet AKREP tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.