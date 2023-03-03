Ender Yeşilyurt oy birliği ile başkan seçildi

Su Sporları Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı ve federasyon özerkliğe kavuştu.

Federasyona üye 14 kulüpten 12’sinin katıldığı ve 2 kulübün de mazeret bildirerek katılamadığı genel kurulda özerklik oylandı ve başkanlık seçimi yapıldı.

Divan Başkanlığına oy birliği ile Sertaç Bozatlı’nın seçildiği genel kurulda kulüpler federasyonun özerkliğe kavuşmasını sağlayarak başkanlığa tek aday olan mevcut atanmış başkan Ender Yeşilyurt, oy birliği ile federasyonun başkanı seçildi.