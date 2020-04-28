Dünya

Venüs bu akşam Jüpiter’den dokuz kat parlak olacak

28 Nisan 2020

Ay’a göre gece gökyüzünde ikinci en parlak obje olan Venüs gezegeninin salı akşamı (bu akşam) en parlak rakibi olan Jüpiter’den dokuz kez daha fazla parlak olarak görülebilecek.

Güney Kıbrıs Astronomi Cemiyeti Başkanı Chrysanthos Fakas, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) Venüs’ün güneşin batışıyla birlikte 21.30-22.00’ye kadar görülebileceğini ve kaybolacağını söyledi.

Fakas, eski çağlarda Venüs’e, öğleden sonradan gün batımına kadar görünmesinden dolayı Aposperitis ve Avgerinos dendiğini belirtti; “Pentadaktylos (Beşparmak dağları) soldayken bakıldığında Venüs’ün kuzey batıda olduğunu açıkladı.

Parlaklığı ve güzelliğinden dolayı antik Yunanlıların gezegene Güzellik Tanrısından sonraki Venüs dediklerini anlatan Chrysanthos Fakas’a göre, antik Yunanlıların Jüpiter’e nasıl daha parlakken Venüs’ten büyüktür demelerine bilim insanlarının şaştıklarını söyledi.

Fakas, “Şimdiki teknoloji yokken antik Yunanlıların bunu bilmeleri hala şaşkınlık uyandırmaktadır” dedi.

Bu haftadan sonra mayıs sonuna kadar parlak ‘gece yıldızı’, Güneş’in parlaklığı içerisinde yavaş yavaş sönmeye başlayacak. haziran başı da ‘sabah yıldızı’ olarak tekrar görünecek.

28 Nisan Salı günü (bu gece) Venüs bu yılın gece görüntüsünde ‘en aydınlık’ halini alacak. Venüs 4.73 büyüklüğünde görülmeye değer şekilde parlayacak. %27’lik büyüklük ay görünümü, herhangi bir teleskop veya uzun mesafeli gözlem dürbünüyle, çift göz mercek veya çok keskin çıplak gözle görülebilecek.

Kaynak: CNA

 



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Angelina Jolie ebeveynlere seslendi:

Angelina Jolie ebeveynlere seslendi:

27 Nisan 2020
Photo of “Biyoçeşitliliğin” isim babası ABD’li bilim insanı: Bu salgını biz kendi kendimize yaptık

“Biyoçeşitliliğin” isim babası ABD’li bilim insanı: Bu salgını biz kendi kendimize yaptık

27 Nisan 2020
Photo of Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan nasıl rol oynayacak?

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan nasıl rol oynayacak?

27 Nisan 2020
Photo of Küresel askeri harcamalar 2019 yılında en yüksek seviyeye ulaştı

Küresel askeri harcamalar 2019 yılında en yüksek seviyeye ulaştı

27 Nisan 2020
Photo of Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti

Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti

27 Nisan 2020
Photo of Borsa İstanbul 100,000 sınırını aştı

Borsa İstanbul 100,000 sınırını aştı

27 Nisan 2020
Photo of Korona grafitileri Berlin’i süslüyor

Korona grafitileri Berlin’i süslüyor

27 Nisan 2020
Photo of ABD’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 55 bine yaklaştı

ABD’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 55 bine yaklaştı

27 Nisan 2020
Photo of Havacılık ve ilgili sektörlerde 25 milyon kişi işsiz kalabilir

Havacılık ve ilgili sektörlerde 25 milyon kişi işsiz kalabilir

27 Nisan 2020
Photo of Vaka sayısı 3 milyonu geçti

Vaka sayısı 3 milyonu geçti

27 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı