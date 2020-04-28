Venüs bu akşam Jüpiter’den dokuz kat parlak olacak

Ay’a göre gece gökyüzünde ikinci en parlak obje olan Venüs gezegeninin salı akşamı (bu akşam) en parlak rakibi olan Jüpiter’den dokuz kez daha fazla parlak olarak görülebilecek.

Güney Kıbrıs Astronomi Cemiyeti Başkanı Chrysanthos Fakas, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) Venüs’ün güneşin batışıyla birlikte 21.30-22.00’ye kadar görülebileceğini ve kaybolacağını söyledi.

Fakas, eski çağlarda Venüs’e, öğleden sonradan gün batımına kadar görünmesinden dolayı Aposperitis ve Avgerinos dendiğini belirtti; “Pentadaktylos (Beşparmak dağları) soldayken bakıldığında Venüs’ün kuzey batıda olduğunu açıkladı.

Parlaklığı ve güzelliğinden dolayı antik Yunanlıların gezegene Güzellik Tanrısından sonraki Venüs dediklerini anlatan Chrysanthos Fakas’a göre, antik Yunanlıların Jüpiter’e nasıl daha parlakken Venüs’ten büyüktür demelerine bilim insanlarının şaştıklarını söyledi.

Fakas, “Şimdiki teknoloji yokken antik Yunanlıların bunu bilmeleri hala şaşkınlık uyandırmaktadır” dedi.

Bu haftadan sonra mayıs sonuna kadar parlak ‘gece yıldızı’, Güneş’in parlaklığı içerisinde yavaş yavaş sönmeye başlayacak. haziran başı da ‘sabah yıldızı’ olarak tekrar görünecek.

28 Nisan Salı günü (bu gece) Venüs bu yılın gece görüntüsünde ‘en aydınlık’ halini alacak. Venüs 4.73 büyüklüğünde görülmeye değer şekilde parlayacak. %27’lik büyüklük ay görünümü, herhangi bir teleskop veya uzun mesafeli gözlem dürbünüyle, çift göz mercek veya çok keskin çıplak gözle görülebilecek.

Kaynak: CNA