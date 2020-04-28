KıbrısSpor

Federasyon başkanları ve antrenörler evde spora devam

28 Nisan 2020

Tonguç KOTAK

Havadis, evlerinde bireysel çalışmalar yapan sporcularımızı bir aya aşkın yayınladı.

Önceki gün Spor Dairesi idarecileri, federasyon başkanlarını sizlerle buluşturduk. Bugün ise ülkemizin sporuna yön veren bir başka değerli isimlerin evde yaptıkları spor hareketlerinden görüntüleri yayınlıyoruz.

Küresel salgın Kovid-19 nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği ülkemizde tüm spor organizasyonları yaklaşık 50 gündür yapılmıyor. Kısmi sokağa çıkma yasağı ile antrenmanların da yasaklandığı ülkemizde gözler Bakanlar Kurulu’nun alacağı yeni karara çevrildi.

Evlerinde bireysel çalışmalar yapan sporcularımızdan görüntüleri 1 ay boyunca her gün sizlerle buluşturduk. Dün ve bugün ise ülkemizin sporuna yön veren birbirinden değerli isimlerin evde yaptıkları spor hareketlerinden fotoğrafları yayınlıyoruz.

Havadis Spor’un bugünkü yayınında Hasan Gazioğlu (Tenis Federasyonu Başkanı), Ayşe Günerman Özçağıl (UKÜ Kadın Basketbol Koçu), Hakan Sermaye ve eşi Şükran Sermaye, Halit Kıryağdı (YDÜ Erkek Basketbol Koçu), Emrah Güven (Koopspor Koçu) ve Kadri Alagöz (Basketbol Koçu) yer alıyor.



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