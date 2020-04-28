Rum Merkez Bankası Mart ayı verileri açıklandı

Güney Kıbrıs Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilere göre Kıbrıs bankacılık sisteminde mevduatlar Mart 2020’de 452 milyon 400 bin Euro azaldı.

Bu düşüş, Mart 2020’de dengenin 49 milyar 700 milyon olduğu mevduatlarda üçüncü aydaki düşüş oluyor. Son üç ayda mevduatlar 881 milyon Euro düştü.

En fazla düşüş 344 milyon Euro ile yerel mevduatlarda görüldü. Yerel mevduatlar toplam mevduatın %81’ini oluşturuyor.

Avrupa Merkez Bankası’na göre mevduatlarda yıllık değişim, bir önceki ayın %1,5’lik oranıyla karşılaştırıldığında Mart 2020’de %1,2 oldu.

Öte yandan Kıbrıs Merkez Bankası Mart 2020’de toplam borçlanmanın 62 milyon 500 bin net bir artış gösterdiğini, bu rakamın Şubat 2020’de 8 milyon net artış olduğunu duyurdu.

Merkez Bankası yıllık büyüme oranının, Şubat 2020’yle karşılaştırıldığın değişmeyerek %4,9’da kaldığını gösterdiğini bildirdi.

Kaynak: CNA