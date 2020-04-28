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4 kademeli plan masada

Rum Bakanlar Kurulu yarın önlemleri kaldırmayı görüşecek

28 Nisan 2020
Rum Tedbirler
Rum Yönetimi

Rum Yönetimi Sözcüsü Vekili Panayiotis Sentonas, Bakanlar Kurulu’nun yarın uygulanan önlemlerin kademli olarak kaldırılması ve ekonomin yeniden canlandırılması amacıyla uygulanacak önlemler gündemiyle toplanacağını açıkladı.

Rum Yönetimi Bakanlar Kurulu toplantısı Rum lider Nikos Anastasiades’in başkanlığında sabah saatlerinde yapılacak.

Anastasiades’in başkanlığında bugün Başkanlık Sarayında Covid-19 ile ilgili uygulanan önlemlerinin kaldırılmasının ele alındığı toplantının ardından açıklamada bulunan Sentonas, Cumhurbaşkanı Anastasiades’in uzmanların Bakanlar Komitesi tarafından önlemlerin kademli olarak kaldırılması konusu ve ekonomin yeniden canlandırılmasıyla ilgili hazırladığı plan üzerindeki görüşlerini dinlediğini söyledi.

Sentonas, nihai kararların yarın yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında alınacağını; toplantının ardından kararın açıklanacağını belirtti.

Bu arada, bugün yapılan toplantıda uzmanlar komitesi üyeleri dâhil Sağlık ile Maliye bakanları da katıldılar.

 



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