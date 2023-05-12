Ve beklenen oldu; Devecioğlu Doğan’da

Futbol Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği yeni teknik direktörünü belirledi. .in 2 gün önce yazdığı gibi Sedat Devecioğlu, Doğan’ın yeni teknik direktörü oldu.

4 yıllık Dumlupınar serüveni sonrası önceki gün kulübe veda eden Devecioğlu ile Doğan yönetimi bugün el sıkıştı.

Kulüp Başkanı Piskobulu haberi şöyle duyurdu:

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Yönetim kurulumuz Sayın Sedat Devecioğlu ve ekibi ( Erdoğan Emiroğulları Mustafa Dağman Gözde Acaray ) ile anlaşmıştır.