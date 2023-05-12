Sibel Tatar’dan Lapta Huzurevi’ne “Anneler Günü” ziyareti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, “Anneler Günü” nedeniyle Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti. Sibel Tatar ziyaretinde, yaşlılarla sohbet ederek, Anneler Günü’nü kutladı.

Sibel Tatar’a, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt, Girne Vatan Lions Kulübü Başkanı Nurtaç Ayet, Kurucu Üye Figen Engüzel ve Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.

Ziyarette yaşlılarla tek tek ilgilenen Sibel Tatar, annelerin, Anneler Günü’nü kutlayarak, hediyelerini takdim etti. Sibel Tatar, babaların da, Babalar Günü’nü şimdiden kutlayarak, hediyelerini verdi.

Girne Vatan Lions Kulübü yönetimi ise, Sibel Tatar’ın Anneler Günü’nü kutladı ve kendisine hediye takdiminde bulundu.

Girne Vatan Lions Kulübü tarafından yaşlılara öğle yemeği de verildi.

-Tatar: “Sakinoğlu ve çalışanlar ulvi bir iş yapıyor”

Cumhurbaşkanı’nın eşi Sibel Tatar yaptığı konuşmada, Anneler Günü nedeniyle Girne Vatan Lions Kulübü yetkilileriyle birlikte Lapta Huzurevi’ni ziyaret ettiklerini belirtti.

Annelerin, Anneler Günü’nü, babaların ise Babalar Günü’nü şimdiden kutladıklarını dile getiren Sibel Tatar, çok duygusal anlar yaşadıklarını ifade etti.

Yaşlılarla sohbet ettiklerini ve onları dinlediklerini dile getiren Sibel Tatar, Lapta Huzurevi Sorumlusu Ahmet Sakinoğlu ve çalışanlar için çok güzel şeyler duyduklarını kaydetti.

Sakinoğlu ve çalışanların ulvi bir iş yaptığını ifade ederek, onlara teşekkür eden Sibel Tatar, ekibin işini çok iyi yaptığını dile getirdi. Anneler Günü öncesinde hatır sormak istediklerini belirten Sibel Tatar, “Onların da güzel duygularını alınca mutlu olduk” diyerek, tüm annelerin, Anneler Günü’nü kutladı.

-Ayet: “Özel bir gün”

Girne Vatan Lions Kulübü Başkanı Nurtaç Ayet de, her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü’nün, çok anlam taşıyan özel bir gün olduğunu söyledi.

Ayet, hayatın her döneminde karşılıksız ve koşulsuz yanlarında bulunan, emeklerini esirgemeyen annelere sevgi ve minnetlerini ifade eden içten ve samimi cümlelerin anneleri sonsuz mutlu ettiğini vurguladı.

Bu anlamlı gün nedeniyle Lapta Huzurevi’nde kalan büyüklere minnet ve sevgilerini ifade etmek için huzurevinde olduklarını dile getiren Nurtaç Ayet, kendilerini yalnız bırakmayarak, maddi ve manevi yanlarında olan Sibel Tatar’a teşekkür etti. Ayet, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

-Sakinoğlu: “Amacımız yaşlılarımızın dış dünya ile bağını kopartmamak”

Lapta Huzurevi Sorumlusu Ahmet Sakinoğlu ise, herkese, “hoş geldiniz” diyerek, yaklaşık bir yıldır kurumda görev yaptığını belirtti.

Lapta Huzurevi’nde 32 yaşlıya hizmet verdiklerini dile getiren Sakinoğlu, “Amacımız yaşlılarımızın dış dünya ile bağını kopartmamak, dış dünya ile olan kapılarımızı açmak” diye konuştu.

Her ay bir etkinlik yapmaya gayret gösterdiklerini kaydeden Ahmet Sakinoğlu, çok zor bir görev yapan çalışanlarına teşekkür etti.

“Onlar bizim büyüklerimizdir. Biz yaşlı olmadık ama onlar genç oldu. O yüzden biz onları kolay kolay anlayamayız” diyen Sakinoğlu, küçük bir atölye kurduklarını ve orada etkinlikler yapıldığını anlattı. Sakinoğlu, tüm annelerin, Anneler Günü’nü kutladı