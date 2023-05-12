Seyyan Çelebi son yolculuğuna uğurlandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mayıs 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Seyyan Çelebi son yolculuğuna uğurlandı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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seyyan çelebi

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin annesi Seyyan Çelebi son yolculuğuna uğurlandı.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin annesi Seyyan Çelebi Dikmen Camisinde kılınan öğle namazı sonrası Dikmen Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.


Cenaze törenine Çelebi ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Cumhuriyetçi Türk Partisi genel başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve sevenleri katıldı.

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Tags:Seyyan ÇelebiSeyyan Çelebi son yolculuğuna uğurlandı
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