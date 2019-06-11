Vatikan: Cinsiyet tanrı tarafından verilir sonradan tercih edilmez

Vatikan’dan pazartesi günü ‘cinsiyet tercihleri’ konusunda yapılan yazılı bir resmi açıklama dünya basınında geniş yankı buldu.

Kimliklerin ve cinsiyetlerin tanrı tarafından belirlendiğine vurgu yapan Vatikan cinsiyet ile ilgili bir tercihin sonradan yapılamayacağına dikkat çekti.

Cinsiyetin ‘doğum sonrası tercih edilebileceği’ konusunun erkek ve kadın arasında kurulmuş bulunan evlilik bağı modeli ile direk çelişki içerisinde olduğunu belirten ‘Vatikan açıklaması’ dünya genelindeki Katolik eğitmenlere rehberlik etmesi için yayınlandı.

Açıklamanın birçok ülkede eşcinsel hakları, eşitliği ve özgürlüğü kutlamaları olan ‘Onur Festivalleri’ ayına denk gelmesi de ayrıca dikkat çekti.

Papa imzalamadı

Papa Francis tarafından imzalanmadığı görülen açıklama Vatikan’da görevli üst düzey iki kardinalin imzasıyla yayınlandı. Papa Francis uzun süredir ılımlı açıklamaları ile farklı tercihleri olan inançlı Katoliklere ulaşmaya ve onları kilise ile yeniden sıkı bağlar kurmak için motive etmeye çalışıyordu.

Ancak Papa Francis’in de 2016’da okul çağındaki küçük çocuklara cinsiyet tercihinin bir hak olarak öğretilmesiyle ilgili “Bu korkunç bir şey” ifadesini kullandığı biliniyor.

Kilise: Gelecek nesiller oryantasyon sorunu yaşayacak

31 sayfalık açıklamada modern dünyada cinsel eğitimin, özellikle batılı ülkelerde, geldiği nokta ciddi bir kriz olarak değerlendirilirken, toplumun temel taşı olan aile olgusunun altının oyulduğu ve gelecek nesillerin toplumsal oryantasyonlarının çok daha zor oluşacağı ileri sürüyor.

Her çocuğun bir anne ve bir baba ile büyüme hakkı olduğu üzerine argümanlarını kuran Kilise, çocukların babadan masküliniteyi ve anneden feminiteyi görerek öğrenmesi gerektiğini, bunun en sağlıklı yol olduğunu savunuyor.