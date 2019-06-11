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Fransa’da polisten kaçan sürücü 2 Türk çocuğu ezdi

11 Haziran 2019

Fransa’nın Lorient kentinde polis çevirmesinden kaçan bir sürücü aracıyla 10 ve 7 yaşlarındaki iki Türk çocuğa çarptıktan sonra kayıplara karıştı.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan çocuklardan büyüğü yaşamını yitirdi, diğerinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Fransız polisi sosyal medyadan kaçan iki kişinin fotoğraflarını paylaşarak şüphelileri görenlerin polis noktasına giderek bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

Kaza sonrası olay yerini terk eden sürücünün 20’li yaşlarda ve adının Kilian olduğu bildirildi. Araçta bulunan kadının ise sürücünün kız arkadaşı olduğu sanılıyor. Sürücünün ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığı ve kullandığı aracın da annesine ait olduğu tespit edildi. Sürücün ailesi, oğullarına çağrıda bulunarak polise teslim olmasını istedi.

Kaza 9 Haziran pazar günü yerel saatle 17:00 sularında meydana geldi. Aracın otobüslere ayrılmış özel şeritten hızla geçtiği ve iki kuzene bir fast-food dükkanından çıkarken çarptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili konuşan Lorient Türk Kültür Merkezi Eski Başkanı Ahmet Makas, “Çocukların ailesiyle birlikte bölgedeki tüm Türkler pazar akşamı dernekte buluştu. Çoğu Brest’teki hastaneye giderek çocukları ziyaret etti.” dedi.

Kentin belediye başkanı Norbert Metairie ile Türkiye’nin Nantes Başkonsolosu İshak Ebrar Çubukçu pazartesi günü söz konusu derneği ve aileyi ziyaret etti.

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