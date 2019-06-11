27 yıl boyunca mesleği yerine ev işi yapan kadına eski kocası tazminat ödeyecek

Arjantin’de 27 yıllık evliliği boyunca mesleği yerine ev işi yapan ve çocuklarına bakan kadın, eski kocasına karşı açtığı tazminat davasını kazandı.

Kadını haklı bulan mahkeme, 157 bin euro (8 milyon Arjantin pesosu) tazminat ödenmesine hükmetti.

70 yaşındaki kadın üniversite diploması olmasına rağmen ev işi yapmak zorunda kaldığı gerekçesiyle eski kocası hakkında şikayette bulundu.

Yargıç Victoria Fama ‘kadınların ekonomik olarak kocalarına bağımlı olmasının toplumda kadının rolünün geri plana itilmesine neden olduğunu’ belirterek eşler arası ekonomik durumun eşitlenebilmesi için kocasının makul bir bedel ödemesine karar verdi.

Eski kocanın 157 bin euro tazminat ödemesi gerektiğine hükmeden yargıç, “27 yıllık evliliğin ardından 60 yaşında ayrılan bir kadın normalde emeklilik maaşı alabilecekken bu haktan yararlanamıyor. Bu yaştan sonra istihdam edilebilmesinin zorluğunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor.” dedi.