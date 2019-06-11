Akaryakıta zam yok

Bakanlar Kurulu güvenoyunu aldıktan sonra ilk toplantısını yaptı.

Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantı sonrasında Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay basına açıklamalarda bulundu.

Özersay Bakanlar Kurulunun akaryakıt fiyatlarını gözden geçirdiğini ifade ederek zam yapmama kararı alındığını açıkladı.

Bakanlar Kurulunun Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve Bakanlıklara bağlı kurumlar, daireler ve kadrolarla ilgili tüzükleri karara bağladığını belirtti.

Özersay, Tarım Bakanlığının daha önce duyurduğu tahıl fiyatlarını da görüştüklerini ve onayladıklarını söyledi.

Özersay, Bakanlar Kurulunun Güzelyurt, Lapta ve Tatlısu belediyelerinin bütçelerini onayladıklarını da kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Kıbrıs konusundaki gelişmelerin de kurulun gündeminde olduğunu ve konuyu görüştüklerini ifade ederek “Bu konuda bir politika üretilecek. Bunun için bir iki gün içinde Bakanlar Kurulu yeniden toplanarak konuyu ele alacağız” dedi.