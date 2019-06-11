Kuzey Londra’da çıkan yangında 3 kişi yaralandı

Bu sabah Türklerin yoğun olarak yaşadığı Newington Green’de çıkan yangında üç kişi yaralandı.

Yangın Sabah Saatlerinde Başladı

Newington Green’deki Green Lanes üzerinde bulunan bir evde çıkan yangın sonrası, itfaiye görevlilerinin bu sabah 05:10’da olay yerine çağrıldığı öğrenildi.

Havin Pastanesi ve Nono’s Pizzeria arasında bulunan bir ev kısa sürede alevlere teslim oldu.

Cadde üzerinde bulunan Havin Pastanesi ve Nono’s Pizzeria arasında bulunan bir ev kısa sürede alevlere teslim oldu.

İkinci Kattaki Bir Kişi Kurtarıldı

Binadaki iki kişi kendi imkanları ile dışarı çıkarken, itfaiye görevlileri de ikinci kattaki bir kişinin binadan tahliyesini gerçekleştirdi.

Yangın bu sabah 05:00 sularında başladı

Yangının 06:40’da kontrol altına alındığı duyuruldu. Dumandan etkilenen üç kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Çıkış Sebebi Araştırılıyor

Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı. Ancak olayla ilgili henüz bir tutuklama gerçekleştirilmedi.

Yangın sonrası üç kişi hastaneye kaldırıldı.

Havin Pastanesi’nin sahibi Mehmet Sağlam, olay anını şu sözlerle anlattı: “Sabaha karşı kahvede çay içerken kapının önünde bağrışmalar oldu. Dışarı çıktım ve yangını gördüm. Birileri ilk yardımı arıyor, birileri hem koşturuyor hem de ‘yangın var’ diye bağırarak evlerin kapılarını çalıyordu. Bir anda cadde itfaiye, ambulans ve polis araçlarıyla doldu. İtfaiyenin hızlı müdahalesi can kaybını önledi. Buradaki ahşap binalar çok eski, tüm mahalle yanabilirdi. Allah yüzümüze baktı.”