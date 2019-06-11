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Hekimoğlu, Bosna’da start veriyor

11 Haziran 2019
yiğitcan-hekimoğlu
Uluslararası birçok madalya ve başarıya sahip rekortmen atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu ve Antrenörü Celal Keleş, Katar’da düzenlenecek olan Dünya Atletizm şampiyonası hedefiyle sürdürdükleri çalışmaları kapsamında ilk uluslararası yarışmada Bosna’da piste çıkıyorlar.
Yaklaşık 6 hafta önce küçük bir sakatlık yaşayan Hekimoğlu risk almamak adına Japonya’da düzenlenen Dünya Bayrak Şampiyonası’nda Türkiye Atletizm takımıyla birlikte yeralmış ancak yarışmamıştı.
12 haziranda piste çıkacak olan Hekimoğlu böylelikle hazırlıklar kapsamında buyıl ilk uluslararası yarışını koşacak.
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