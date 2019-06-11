Pavarotti’nin sıradışı hayatı film oluyor. Dünyaca ünlü opera sanatçısı Luciano Pavarotti‘nin hayatı, yakında beyazperdeye yansıtılacak.

Dünyaya operayı sevdirmesiyle tanınan opera sanatçısı Luciano Pavarotti’nin hayatı, yakında beyaz perdeye yansıyacak.

Albümleri rekorlar kırarak dünya genelinde 100 milyondan fazla satan Pavarotti’nin sıra dışı hayatı, Oscarlı yönetmen Ron Howard‘ın merceğinden izleyiciyle buluşacak.

Akıl Oyunları, Da Vinci Şifresi ve Han Solo filmlerinin yönetmeni Howard, Pavarotti’nin efsane bir isim haline gelme hikayesini bir ikon haline gelmeden öncesinden alıp müzikal kimliğinin ötesindeki Luciano’yu sinemaseverlere sunacak.

Pavarotti isimli belgesel; röportajlar, sanatçının aile arşivleri, daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri ve anlatılmamış hikayelerini anlatacak.