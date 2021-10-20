Vatandaşlar benzin istasyonlarına akın etti

Al-Pet ve K-Pet’in dolar kurundaki yükseliş nedeniyle benzin istasyonlarına akaryakıt vermeyeceğini açıkladı.
Olası bir akaryakıt krizi nedeniyle aracına benzin bulma sıkıntısı çekmek istemeyen vatandaş benzin istasyonlarına akın etti. Vatandaşlar araçlarıyla istasyon önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Fidan: Satışı durdurdular
Benzinciler Birliği Başkan Yardımcısı Ertan Fidan Yenidüzen’e K-Pet ve Al-Pet’in akaryakıt satışını durdurduğunu açıkladı.
Benzinciler Birliği Başkan Yardımcısı Ertan Fidan, K-Pet ve Al-Pet’in dövizde yaşanan artış sonrasında, dolum tesislerine getirdikleri akaryakıtta 1.30 TL’lik zarara uğradıkları gerekçesiyle benzin istasyonlarına akaryakıt satışını durdurduğunu söyledi.