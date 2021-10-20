Memleket allemgallem

Sosyal medyada yayınlanan bir video nedeniyle KKTC karıştı.

Başbakan Ersan Saner’le ilgili olduğu iddia edilen video, dün akşam, sahte hesaplar üzerinden yayıldı. Sosyal medyada en çok konuşulan konu haline gelen video çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi.

Başbakan Ersan Saner’in bu sabah itibarıyla yakın çevresini toplayarak Başbakanlıktan ve UBP Genel Başkanlığından istifa etmeyi düşündüğünü, 30 Ekim’de yapılacak UBP kurultayından da çekileceğini söylediği iddia edildi.

UBP’ye yakın kaynaklar Ersan Saner’in bu kararının kesin olduğunu belirtiyorlar.

Ersan Saner’in istifa eden bir hükümetin Başbakanı olması nedeniyle ortaya çıkacak teknik sorunları aşmak için Saner’in Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na vekalet vereceği belirtiliyor.

Gelişmeleri takip ediyoruz…